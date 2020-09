Une piscine doit absolument être équipée d'un système de filtration de l'eau. Des particules organiques, débris de végétaux, insectes, fragments de peau, vont en permanence polluer l'eau de la piscine, et leur accumulation entraînera la prolifération d'algues et de bactéries, surtout en cas de fortes chaleurs.L'eau peut ainsi se troubler, changer de couleur, et la piscine devenir inutilisable. Le changement de l'eau et le nettoyage du bassin sera une opération pénible, et coûteuse. Pour éviter cela, les plus grosses particules devront être enlevées manuellement ou par un robot aspirateur, et l'eau devra être constamment filtrée pour être débarrassée des déchets plus petits. L'eau de la piscine sera aspirée par des ouvertures dans le bassin, et traversera un ou plusieurs filtres, qu'il faudra bien choisir en fonction de leur finesse, et de leur débit, avant d'être rejetée propre dans la piscine.